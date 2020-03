Jaouad Achab bereidt zich thuis voor op Tokio: "Geef mama soms enkele trapjes"

"Wedstrijden van mezelf en concurrentie analyseren"

"Alle wedstrijden zijn voorlopig geannuleerd. Het enige wat me nu rest is de conditie op peil houden in mijn achtertuin. Mijn coaches sturen video’s met oefeningen die ik moet afwerken. Tussen de trainingen door blijf ik bezig met het analyseren van wedstrijden van mezelf en de concurrentie.”

"Ik leef veel gezonder dan 4 jaar geleden"

Hoe staat het met de olympische ambities van Jaouad Achab? "Ik wil me niet gek laten maken door de medailles, maar beter doen dan in Rio is absoluut het doel", stelt de taekwondobeoefeneaar die 4e jaar geleden erg teleurgesteld was met een 5e plaats op de Spelen.

"Ik heb op alle vlakken vooruitgang geboekt en leef ook veel gezonder. Je moet weten dat ik eigenlijk niet kan koken. Sinds ik een sponsor heb gevonden die me gezonde maaltijden bezorgt, ziet mijn leven er compleet anders uit."

Dat de Olympische Spelen in Tokio een paar maanden of een jaar kunnen worden uitgesteld, daar is de Belgische medaillehoop in het taekwondo zo min mogelijk mee bezig.

"Ik voel me goed in mijn vel en sta mentaal en fysiek scherp", weet Achab. "Het enige wat ik de voorbije twee weken gemist heb, is mensen om op te slaan of te trappen. Ik geef mijn mama soms enkele trapjes, maar een echt gevecht zit er niet in", lacht hij.