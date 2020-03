Het idee van de dag: Trentin stelt dit jaar 1 grote ronde voor doorheen Italië, Spanje en Frankrijk

Door de coronacrisis is de start van de Giro, oorspronkelijk gepland van 9 tot 31 mei, uitgesteld naar een nog te bepalen datum.

De Tour de France begint op 27 juni in Nice, met op 19 juli de aankomst in Parijs. De Ronde van Spanje vindt plaats van 14 augustus tot 6 september.

Maar de vraag is of de rondes wel überhaupt gereden kunnen worden nu het coronavirus in Europa wild om zich heengrijpt.

"Waarom organiseren we niet slechts één grote ronde dit jaar?", vraagt Matteo Trentin zich hardop af op Twitter.

"De start in Rome, passeren door Madrid en aankomst in Parijs. Alle beste renners verschijnen aan de start. Dit is een fantastische manier om alle mensen te herenigen na deze verschrikkelijke periode!"

De 30-jarige Italiaan denkt aan een rittenkoers van 21 etappes: 7 in elk van de 3 landen, aangevuld met 2 rustdagen. En over 2021: "Dan weer over naar de orde van de dag, met 3 grote rondes."