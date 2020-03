Blanka Vlasic: "Peking mijn slechtste wedstrijd? Houd toch op"

"Tia is altijd een vechter geweest"

De olympische hoogspringfinale in 2008 staat bij veel mensen in het geheugen

gegrift. Zeker bij Blanka Vlasic, die in het Vogelneststadion werd uitgedaagd door Tia Hellebaut. Wereldkampioene Vlasic had alles gewonnen wat er te winnen viel, enkel olympisch goud ontbrak nog op haar palmares.

"Iedereen zag het goud al om mijn hals hangen", doet Vlasic haar verhaal. "Ik wist dat het niet zo gemakkelijk zou zijn. Tia is altijd al een vechter geweest. Ze wist hoe ze echt alles uit zichzelf moest persen."

Hellebaut beging een foutsprong op 1,99 meter, 2,01 meter en 2,03 meter. Dat ontging ook Blanka Vlasic niet. "Tia had het moeilijk. Ze had telkens twee of drie pogingen nodig. En toen sprong ze meteen over 2,05 meter, het was ongelooflijk. Wie had dat gedacht?"

De olympische titel was verrassend voor onze landgenote, Vlasic bleef achter met zilver. "Als het over slechte wedstrijden in mijn carrière gaat, gaat het altijd over Peking", klinkt de Kroatische gefrustreerd.

"Houd daar toch mee op. Ik heb 2,05 meter gesprongen, net als Tia. Het is de beste hoogspringwedstrijd uit de geschiedenis. Nooit eerder was 2,05 meter niet hoog genoeg voor een gouden medaille."