Axel Merckx: "Ik zou niet weten waarom Tour wel mogelijk zal zijn"

Axel Merckx trok na zijn fietsloopbaan naar Canada. "Voorlopig zijn we hier niet verplicht om thuis te blijven. We moeten gewoon onze verantwoordelijkheidszin gebruiken", zegt de zoon van Eddy Merckx. "We wonen ook redelijk afgezonderd: Kelowna is geen grote stad. Maar we zullen uiteindelijk wel dezelfde richting uit gaan als België, hopelijk gewoon niet zo erg."

"Ik ben dan ook niet verrast dat het Canadese olympisch comité deze zomer niet naar de Spelen in Tokio wil gaan. Met deze situatie is het ondenkbaar dat je als atleet naar de Spelen kan. Sport is mooi en belangrijk, maar de veiligheid van de mensen komt eerst."

"Sommige atleten kunnen gewoon niet trainen door het coronavirus. Dan is het problematisch om in juli en augustus op de top van je kunnen te zijn. Ook rond de kwalificaties blijven veel vragen hangen. Er zijn gewoon te veel vraagtekens. En als een evenement als het EK voetbal kan worden verschoven, waarom de Spelen dan niet?"