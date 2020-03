6 gevolgen van het uitstel van de Olympische Spelen naar 2021

1. Voor de sporters: positief en negatief

Hoewel heel wat sporters blij zijn dat er aan hun gezondheid wordt gedacht en de Spelen daarom uitgesteld worden, zijn er toch ook sommige sporters die het nieuws knarsetandend ontvangen zullen hebben.

Voor enkele Belgische toppers had Tokio het afscheid van hun carrière moeten worden. Zwemmer Pieter Timmers (32), goed voor zilver in Rio, gaf al aan dat hij er geen jaartje extra bij zal doen. Hem zullen we dus meer dan waarschijnlijk niet terugzien in 2021.

Ook voor basketbalspeelster Ann Wauters hadden de Spelen een bekroning van een rijke carrière moeten zijn. Wauters is 39 jaar en ze zit al een tijdje fysiek op haar tandvlees, of in haar geval op haar kraakbeen. "Het zou moeilijk zijn om dat afstel uit te stellen, maar soms gaat moeilijk ook", liet Wauters al weten.

De tweelingbroers Borlée, 32 jaar momenteel, zaten ook met een afscheid in Japan in hun gedachten, maar zij lieten al verstaan toch nog een jaartje voort te doen. Ook Dirk Van Tichelt (36), die in Rio nog brons behaalde, gaat door. "Nog een jaar voortdoen, zal pijn doen, maar de paardjesmolen is zo plezant!", tweette hij. Hordeloopster Eline Berings wordt volgend jaar 34 en laat de deur nog op een kier. Ze noemt de beslissing wel "heel dramatisch" voor de atleten.



Maar het uitstel van de Spelen kan ook een positieve kant hebben. Sporters die nu nog te jong zijn of totaal uit vorm of geblesseerd waren, krijgen een jaartje extra om zich klaar te stomen/te kwalificeren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan BMX'er Elke Vanhoof, de jonge zwemestafettes, gewichthefster Nina Sterckx,... "Ik ben de laatste tijd redelijk goed vooruitgegaan, dus mijn kansen worden wellicht een stuk groter", laat Sterckx aan Sporza weten.