Train als een olympiër: taekwondoka Jaouad Achab houdt je fit

Gaan de Olympische Spelen deze zomer in Tokio door of niet? Op die vraag is er nog altijd geen duidelijk antwoord, maar in de tussentijd proberen olympische atleten zich wel fit te houden. Jaouad Achab, onze Belgische medaillehoop in het taekwondo, traint in zijn tuin. En jij kan meedoen want hij zet ook lessen online.