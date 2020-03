Sporza retro: jullie kozen voor een heruitzending van de E3 Harelbeke van 2005

1999 is een droomjaar voor het Belgische wielrennen, niet alleen met de zege van Peter Van Petegem in de Ronde van Vlaanderen maar natuurlijk ook met de legendarische triomf van Frank Vandenbroucke in Luik-Bastenaken-Luik. Kort daarvoor kruisen de 2 de degens in de E3 in een spannende finale met ook nog Tchmil en Bartoli.