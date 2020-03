Sportkinesist: "Voor veel mensen is "blijf bewegen" nog belangrijker dan "blijf sporten""

David Bombeke neemt normaal bekende benen onder handen, maar nu is ook zijn fitnesszaal leeg. "We begeleiden onze patiënten nu met video's", vertelt hij. "Het is niet ideaal, maar deze situatie is voor niemand ideaal. We proberen er creatief mee om te gaan zodat de revalidatie van onze patiënten niet plots helemaal verloren is."

Op het internet duiken veel filmpjes op die mensen moeten motiveren om te sporten. "Dat verhaal heeft twee kanten. Ons leven is radicaal veranderd, maar je moet proberen het zo normaal mogelijk te houden. Als je voor deze situatie niet echt een sporter was, moet je nu zeker niet drastisch beginnen te sporten. Kijk naar het niveau dat je voordien had en probeer dat te benaderen."

"Immuniteit is nu heel belangrijk en dat is gekoppeld aan ons hormonaal stelsel. Dat is uit balans want iedereen mist nu een beetje affectie. Onze geluksbeleving is ook anders, we zitten opgesloten tussen 4 muren, mensen maken zich zorgen over hun financiële situatie, ... Als je nu plots als een gek begint te sporten, gaat je stressniveau de hoogte in en dat is nu al hoog genoeg."

"Gebruik dus je gezond verstand en doe gewoon. Het is goed dat mensen anderen proberen te motiveren, maar laat je niet opjagen. Zoek iets dat bij jouw manier van leven past, iets in je comfortzone. Blijven sporten is een heel belangrijk advies, maar voor veel mensen is blijven bewegen nog belangrijker. Dit is het ideale moment om in de tuin te werken of om huishoudelijke taken uit te voeren. Dat is ook beweging."