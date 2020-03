Skateparken gesloten? Oefen je tricks op je terras of in je kamer

Ook voor skateboarders is het even wennen aan de nieuwe situatie. Skateparken zijn gesloten en je mag natuurlijk niet meer met je vrienden gaan skaten. Maar niet getreurd, ook in je eigen huis kan je je amuseren. Ben je nog een beginner? Leer de basis van de Belgische toppers Phil Zwijsen en Evelien Bouilliart. Al wat ervaring? Laat je inspireren door de Instagram-video's van de pro's.