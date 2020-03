Paralympiërs eensgezind: "Het is rampzalig, Spelen moeten worden uitgesteld"

Kris Bosmans: "Spelen moeten worden uitgesteld"

Paracyclist Kris Bosmans (hemiplegie), paralympische vicekampioen in Rio, hoopt dat hij deze zomer niet naar Tokio moet. "De Spelen moeten worden uitgesteld. Je kan niet meer trainen zoals het hoort. Het is rampzalig. Je kan wel thuis trainen, maar dat is toch niet hetzelfde. Bovendien is het competitievervalsing: in andere landen kunnen sommige atleten wel nog goed trainen."

Bosmans, die op de Gentse Zesdaagse een zware beenbreuk en een doorboorde bovenbeenspier opliep, zou een langere revalidatie kunnen gebruiken. "Een uitstel zou me enigszins goed uitkomen. Mijn revalidatie verloopt niet ideaal. Ik had gehoopt al wat verder te staan.