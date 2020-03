Mountainbiker Jens Schuermans: “Ongeacht scenario, ik zal klaar zijn voor Spelen”

Door het coronavirus heeft Jens Schuermans al door zes wedstrijden een streep moeten trekken. Geen grote ramp voor de drievoudig Belgisch kampioen, die na een knieblessure stilaan weer op niveau komt.

“Door een valpartij begin januari heb ik de trainingsintensiteit moeten afbouwen”, legt Schuermans uit. “Het heeft even geduurd vooraleer ik weer pijnvrij kon fietsen, maar volledig rusten was geen optie met Tokio in het achterhoofd. Intussen groei ik weer naar mijn beste vorm toe, maar we willen niets overhaasten. Ik kan de geplande trainingen afwerken en beschik thuis gelukkig over een kleine fitnessruimte.”

Eind juni wil de Belgische mountainbiker weer wedstrijdklaar zijn. Als de Olympische Spelen niet worden uitgesteld, breekt dan de meest belangrijke periode aan voor Schuermans.

“Voorlopig is het de bedoeling om begin juni naar de Pyreneeën af te reizen voor een hoogtestage. Eind juni pik ik de wereldbekermanche in Andorra en het WK in Duitsland mee, daarna verblijf ik nog twee weken in de Alpen. Ik hou mij vast aan de planning, zolang er geen beslissing is genomen over het eventuele uitstel van de Spelen.”