Infantino denkt aan hervormingen: "Minder wedstrijden, maar wel interessantere"

De Zwitser ziet in de coronacrisis "een kans om het voetbal te hervormen", verklapt hij aan de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Zeker omdat de kalender de laatste jaren propvol zit met toernooien, bekercompetities en interlands.

Nu de voetbalwereld volledig stil ligt, komt dat probleem nog meer op de voorgrond want het is nagenoeg onmogelijk om voor alle toernooien een alternatieve datum te vinden. Het EK voetbal en de Copa America werden al uitgesteld naar 2021.

"We weten niet wanneer we de draad weer zullen kunnen oppikken, maar laten we eens kijken naar de kansen", zegt hij. "Misschien kunnen we het mondiale voetbal hervormen door een stap terug te zetten. Minder toernooien en minder wedstrijden, maar wel interessantere duels."

"Misschien ook minder ploegen, maar wel een evenwichtigere verdeling. We hebben al samenwerking en solidariteit getoond in deze moeilijke periode, misschien kunnen we dan ook praten over hervormingen. Dit is geen sciencefiction. Er zijn harde maatregelen nodig en we zullen allemaal offers moeten brengen."