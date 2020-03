Het competitiebeest blijven voeden? Doe mee met Strava-challenge van Cycling Vlaanderen

Gemotiveerd blijven op de fiets is niet voor iedereen even makkelijk tijdens deze speciale weken. Profrenners trainen zonder doel, maar ook voor recreatieve fietsers is het competitie-element niet onbelangrijk.

Racen tegen je vrienden is niet meer toegelaten, maar virtueel kan het nog wel, onder andere op de populaire app Strava. Ook Cycling Vlaanderen is op de kar gesprongen en heeft een competitie opgezet voor al haar leden.

Elke week is er een andere uitdaging en wordt er een klassement opgemaakt. Deze week kan je strijden voor de titel van "Grimpeur". Wie verzamelt het meeste hoogtemeters? Aan de competitie zijn ook enkele prijzen verbonden.

Cycling Vlaanderen blijft wel hameren op het feit dat fietsen in peloton verboden is. Alle informatie over de Strava-competitie van Cycling Vlaanderen vind je hier.