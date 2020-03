Eén probleem opgelost: WK atletiek 2021 wil verschuiven bij uitstel Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft zichzelf nog vier weken gegeven om de knoop door te hakken over de Olympische Spelen in Tokio. De druk neemt alvast toe om de Spelen uit te stellen: Canada en Australië liggen al dwars en willen deze zomer geen atleten naar Japan sturen.

World Athletics doet nu zijn duit in het zakje: na overleg met de lokale organisatoren in de VS is het bereid om het WK atletiek 2021 uit te stellen naar een andere datum "als dat door omstandigheden nodig zou zijn".

Volgens het IOC liggen er verschillende scenario's op tafel. De spelen uitstellen naar oktober of november is een optie, maar ook een uitstel naar 2021 behoort tot de mogelijkheden. IOC-voorzitter Thomas Bach wil evenwel niets weten van afgelasting.