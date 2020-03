BOIC geeft Spelen in zomer niet op: "Te vroeg om er niet meer in te geloven"

De druk op het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Olympische Spelen (24 juli-9 augustus) en Paralympische Spelen (25 augustus-6 september) uit te stellen vanwege het coronavirus, neemt toe. Canada wil deze zomer geen atleten naar Japan sturen en ook Ierland, Australië en Polen vragen om de Spelen te verschuiven (naar 2021).

Het BOIC wil momenteel geen standpunt innemen. "We hadden deze reacties wel verwacht, maar wij denken dat we positief moeten blijven en dat het te vroeg is om er niet meer in te geloven", zegt woordvoerder Luc Rampaer. "Wij willen nog niet aan uitstel van de Spelen denken."

Het IOC wil binnen de vier weken de knoop doorhakken en het BOIC wacht geduldig op die beslissing. "Vier weken lijkt lang, maar het is zonder twijfel de tijd die het IOC nodig acht om alle analyses uit te voeren en besprekingen te voeren met alle partners, alvorens de best mogelijke beslissing te nemen."