Blijf bewegen en trek je wandelschoenen aan voor een tocht door je buurt

Ben je geen fervente sporter? Dan is het geen goed idee om nu plots toch hard te beginnen trainen. Maar een wandeling in de natuur in je eigen buurt, kan natuurlijk wel. Zo beweeg je voldoende en kan je genieten je omgeving. Opgelet, zoals bij alles is het ook hier belangrijk om de richtlijnen van de overheid strikt op te volgen.