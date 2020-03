Anderlecht vraagt spelers maandloon te laten vallen, CEO geeft duiding bij economische maatregelen

"De impact van het coronavirus is voor een club als Anderlecht groot", zegt Van Eetvelt aan Sporza. "We kunnen geen wedstrijden met publiek spelen, waardoor we uiteraard enorme verliezen lijden. Daarom hebben we onze kostenstructuur moeten aanpassen. We hebben een solidaire oefening gemaakt waarbij iedereen een deel van de inspanningen draagt."

Karel Van Eetvelt is nog maar enkele weken CEO op Anderlecht, maar toch heeft hij al meteen enkele moeilijke beslissingen moeten nemen. "Ik had mij mijn start ook wel anders voorgesteld, maar gelukkig kan ik rekenen op een team van sterke mensen die er het beste van willen maken, ook als je moeilijke beslissingen moet nemen."

Ik had mij mijn start als CEO bij Anderlecht wel anders voorgesteld.

"De rol van Vincent Kompany was cruciaal"

Een groot deel van de werknemers bij Anderlecht zal terugvallen op technische werkloosheid. "Dat hadden we met de spelers ook kunnen doen, maar dat houdt enkele risico's in. Daarom kiezen we ervoor dat ze tijdelijk een niet onbelangrijk deel van hun loon inleveren." De club heeft aan de spelers gevraagd om een maandloon te laten vallen.

"Ik ben heel blij dat de solidariteit ook bij de spelers groot is. Zij beseffen ook hoe ernstig de situatie is en ze zijn onder de indruk van de solidariteit die de rest van het personeel toont. De rol van Vincent (Kompany) is hierin ook cruciaal. Hij staat tussen de spelers en kan hen rechtstreeks aanspreken."

Van Eetvelt en co anticiperen met deze beslissing ook op de onzekere afloop van het kampioenschap, zowel sportief als financieel. "Met deze maatregelen besparen we toch minstens een paar miljoen euro."