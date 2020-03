Wij keken naar Milaan-Sanremo 2011, Oranje greep terug naar het EK 1988

Op Eén en sporza.be kon u deze namiddag kijken naar Milaan-Sanremo van 2011, de editie die gewonnen werd door Matthew Goss. De Nederlandse sportliefhebbers werden door de NOS ook verwend. Het EK voetbal van 1988 werd op televisie getoond.

Voetballiefhebbers werden tijdens de troost-tv getrakteerd op beelden van de groepsfase in Duitsland en de weg naar de finale, die Nederland in München met 2-0 won van de Sovjet-Unie.

"De afgelastingen van talloze sportevenementen vanwege het coronavirus is voor NOS Studio Sport reden het archief in te duiken. De komende zondagen kan de sportliefhebber enkele memorabele momenten in de Nederlandse sportgeschiedenis herbeleven. Of er juist alsnog kennis mee maken natuurlijk", klinkt het bij de Nederlandse openbare omroep.