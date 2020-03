Wereldatletiekbond gaat uit van uitstel Olympische Spelen

Voorlopig gaan de Olympische Spelen in Tokio van start op vrijdag 24 juli, maar dat kan wel eens veranderen.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet eerder vandaag weten ten laatste over 4 weken met een beslissing te komen over een mogelijk uitstel van de Spelen in het licht van de coronacrisis.

"World Athletics verwelkomt de gesprekken met het IOC om de Spelen van 2020 in Tokio uit te stellen en schreef het IOC eerder op de dag aan met deze feedback van de voorzitters van de deelbonden, de Raad en de atleten", laat de federatie in een mededeling weten. "We zijn bereid om met het IOC samen te werken voor een alternatieve datum."

Het IOC kwam de voorbije dagen almaar meer onder druk te staan om de Spelen uit te stellen of op zijn minst een beslissing te nemen, nadat verschillende sportbonden wereldwijd vroegen om het sportevent te verschuiven.