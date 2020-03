Voorzitter Brescia: "Het seizoen is voorbij, wie die vervloekte titel wil mag hem hebben"

Terwijl de dodentol in Italië maar blijft oplopen, willen ze in Napoli vanaf maandag de trainingen weer hervatten. Ook in Cagliari hadden ze dat plan, al werd dat uiteindelijk toch weer in de koelkast gelegd. Massimo Cellino, de voorzitter van Brescia, vindt het allemaal onbegrijpelijk.

"We moeten nu niet denken aan wanneer we de competitie kunnen hervatten, maar aan overleven. We moeten het kampioenschap dus opgeven en volgend seizoen gewoon opnieuw beginnen. Want laat ons realistisch zijn: dit virus is als de pest."

Voor wie er anders over denkt, heeft Cellino nog een veeg uit de pan. "Sommigen beseffen nog niet goed wat ons overkomt. Die mensen zijn erger dan het virus."