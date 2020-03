VIDEO: Antwerp en Club Brugge hadden vandaag de bekerfinale gespeeld

Zonder de coronacrisis hadden Antwerp en Club Brugge vandaag het Koning Boudewijnstadion op z'n kop gezet. Alle kaarten waren de deur uit voor de bekerfinale.

Wanneer Club en Antwerp de finale wel zullen spelen, weten we misschien over enkele weken. In afwachting blikken we nog een keer terug op het parcours naar de finale van de twee teams.

Wist u nog dat Antwerp en Club Brugge allebei strafschoppen nodig hadden in de 1/8e finales? En dat de potjes flink overkookten in de kwartfinale tussen Standard en Antwerp (1-3)?