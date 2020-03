UEFA-voorzitter: "Door uitstel EK verliezen we honderden miljoenen euro's"

Afgelopen week besliste de UEFA om het EK voetbal met een jaartje uit te stellen, zodat de verschillende nationale en Europese competities meer tijd hebben om eventueel nog de rit uit te zitten. "Het EK is ons grootste vlaggenschip en wij hebben het grootste offer gebracht", zegt voorzitter Aleksander Ceferin.

"Het is ook duidelijk dat de UEFA door dit uitstel honderden miljoenen euro's zal verliezen", vertelt hij ook nog in het blad Welt am Sonntag. Over een compensatie van de andere bonden blijft Ceferin vaag. "Er is ons enkel beloofd dat er - indien nodig - solidariteit getoond zal worden. Dat is alles en dat lijkt me genoeg voor nu."

Ceferin stak overigens nog een pluim op zijn eigen hoed. "De Europese Unie kan een voorbeeld nemen aan ons crisismanagement. De solidariteit die getoond wordt in het internationale voetbal kan een rolmodel zijn. Het is jammer dat er in de EU geen gecoördineerde aanpak is."