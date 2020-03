Stoffel Vandoorne eindigt 2e in virtuele GP, hilarische Lando Norris steelt de show

Ook in de autosportwereld blijft iedereen binnen, maar daar hebben ze online een oplossing voor gevonden. Vanavond stond zelfs twee keer de GP van Bahrein, de 2e manche van het F1-seizoen, op het programma. Stoffel Vandoorne kwam telkens aan de start vanuit zijn woonkamer.

Nadat hij tegen Rode Duivel Thibaut Courtois geracet had in #NotTheBahGP deed Vandoorne ook mee aan de officiële virtuele F1-race in Bahrein. En dat verliep bijna perfect voor onze landgenoot.

Na een mindere beurt in de kwalificaties, verpest door oud-baanwielrenner Chris Hoy, snelde hij in de race meteen van 11 naar 4. In het begin van de 2e ronde kreeg Vandoorne een tik en moest hij weer een inhaalrace rijden.

Die ging goed. Vandoorne stuurde zijn Mercedes uiteindelijk naar de 2e plaats. Enkel de Chinees Zhou, testrijder bij Renault, bleef hem voor.