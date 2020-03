Ook Alderweireld draagt zijn steentje bij en doneert tablets aan ziekenhuizen

Na Romelu Lukaku, die vrijdag liet weten dat hij 100.000 euro zal schenken aan een zwaar getroffen ziekenhuis in Milaan, is Alderweireld zo al de tweede Rode Duivel die zijn steentje bijdraagt in de strijd tegen het coronavirus. In een video op Twitter gaf hij uitleg.

"Ik hoop dat iedereen de maatregelen van de overheid tegen het coronavirus nauwlettend opvolgt. De mensen die ziek zijn kunnen hun vrienden en familie dezer dagen niet zien. Daarom ben ik van plan om tientallen tablets te kopen om aan de ziekenhuizen en verpleeghuizen te schenken."

"Zo kunnen de getroffen mensen videochatten met hun vrienden en geliefden, om door deze moeilijke periode te komen. De komende dagen en weken zal ik proberen de tablets op de locaties te krijgen waar ze mensen kunnen helpen."

Alderweireld deed meteen ook een oproep aan iedereen om te doen wat hij kan. "Ik hoop dat iedereen die iets kan geven of doen voor de mensen in nood dat ook doet. Dat zou enorm helpen. Samen blijven we sterk."