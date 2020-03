Matthew Goss over heruitzending Milaan-Sanremo 2011: "Benieuwd wie er zal winnen"

Matthew Goss is zeker niet de grootste naam op de erelijst van Milaan-Sanremo, maar toch was zijn overwinning in 2011 geen complete verrassing. "Ik had net ervoor in Parijs-Nice al een etappe gewonnen en even de leiderstrui gedragen", vertelt hij in de podcast van HetisKoers!

"Bij HTC zaten we ook met Cavendish (de winnaar van 2009) in de ploeg, dus er was wat minder stress bij mij", herinnert de Australiër zich nog. "Pas op de Cipressa had ik het gevoel dat ik goeie benen had. Alleen had ik geen ploegmaats meer, want de helft van het peloton was al gelost op Le Manie."

In de finale kon Goss standhouden in een elitegroepje. "Ik wist dat ik op een normale dag de snelste van dat groepje moest zijn, maar na zo'n lange race weet je nooit hoe je lichaam reageert. Bovendien hadden jongens als Fabi (Cancellara) en Phil (Gilbert) heel wat meer ervaring als ik in dat soort situaties."