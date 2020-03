Jolien D'hoore: "Uitstel Spelen is nu nog niet aan de orde"

"Ik wil er niet aan denken dat de Spelen niet doorgaan"

In gesprek met Sporza laat D’hoore in haar kaarten kijken. Hoe kijkt D’hoore op dit moment richting Tokio en een mogelijk uitstel van de Spelen? “Ik wil er momenteel nog niet aan denken dat het niet zou doorgaan.”



“Het is een groot doel waar ik naartoe werk. Ik vind ook dat die vraag nog niet aan de orde is. We moeten eerst afwachten hoe alles evolueert en binnen enkele weken moet dan de balans opgemaakt worden. We moeten nu vooral kalm blijven en hoopvol.”

“Ik bereid me gewoon voor op de Spelen alsof ze normaal zouden doorgaan. We hebben een strakke planning. Er zijn andere mensen die bevoegd zijn om te kijken of het veilig is voor ons. Als atleet moeten wij ons enkel bezighouden met onze sport en onze voorbereiding."

“De eerstkomende twee weken zullen cruciaal zijn in de beslissing. Als het blijkt dat het echt niet veilig is voor ieders gezondheid, dan mag het niet doorgaan. Maar wanneer het zover is, dan zien we dat dan wel.”