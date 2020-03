Het IOC legt zichzelf een deadline van 4 weken op over uitstel Olympische Spelen

Er is nu sprake van een deadline van 4 weken die het IOC zichzelf heeft opgelegd. Ten laatste midden april zou het IOC dus beslissen of de Spelen uitgesteld worden.

"De Spelen afblazen? Dat zou niemand helpen"

Maar het IOC ziet ook dat in andere landen en andere continenten de situatie "aan het escaleren is". Daarom schakelt het IOC over naar een volgende fase in zijn planning en ziet het "vele uitdagingen".

In zijn persbericht stelt het IOC vast dat de corona-epidemie in Japan "gevoelig verbetert", wat "het vertrouwen" bij het IOC doet groeien om de Spelen in Tokio te kunnen organiseren.

Wat zegt de voorzitter?

IOC-preses Thomas Bach schreef ook een brief naar de atleten. "Het is onze hoogste prioriteit om de gezondheid van de atleten en iedereen betrokken bij de Spelen te verzekeren", liet Bach optekenen.

"Ik wil benadrukken dat we ons, bij een beslissing over de data van de Spelen, hieraan zullen houden. Maar op basis van de informatie van vandaag is een finale beslissing over de Spelen in Tokio nog steeds voorbarig."

"We staan voor een dilemma: de Spelen annuleren zou de olympische droom van 11.000 atleten uit 206 nationale comités vernietigen en zou niets oplossen. Daar houden we dus geen rekening mee."

"Maar bij een beslissing vandaag over een mogelijk uitstel kunnen we nog geen nieuwe datum vastleggen, door een onzekerheid die in beide richtingen werkt: in sommige landen verbetert de situatie, maar op andere plaatsen gaat ze achteruit."

"In tegenstelling tot bij andere sportevents is het helemaal niet zo simpel om de Spelen uit te stellen. Maar samen met de stakeholders zijn we nu discussies opgestart over de evolutie van de huidige gezondheidscrisis en de impact daarvan op de Spelen."

"Een scenario voor een verschuiving ligt op tafel. We werken heel hard en zijn ervan overtuigd dat er binnen de vier weken een einde zal komen aan de gesprekken."