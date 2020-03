Belgian Cheetah Couckuyt: "2020 of 2021: we zullen er altijd staan"

"Dat kan nu niet samen met de Cheetahs en dat is wel jammer, want we halen veel energie uit samen trainen. Maar we kunnen elke dag - nu weliswaar individueel - blijven werken aan onze droom."

"Zondag had ik een snelheidstraining. Ik heb mijn fiets op de rollen gezet en in het zonnetje getraind. Ik heb ook het geluk dat mijn mama kinesitherapeute is, waardoor ik de gewichten van haar praktijk kan gebruiken voor mijn krachttraining. Andere atleten moeten clubs plunderen om aan krachtgerief te geraken."

"Het is heel grappig om te zien hoe iedereen qua training creatief probeert te zijn en alternatieven uitbouwt", vertelt Couckuyt aan onze redactie. "Als atlete kun je wel in beweging blijven."

"Als de Spelen doorgaan, moeten we er staan"

Het groepsgevoel onderhoudt de aflossingsploeg van de 4x400 meter via de sociale media en de smartphone, waarbij ze elkaar aanmoedigen. "We willen allemaal vooruit en hebben een prachtig doel voor ogen. We weten waar we het voor doen", legt Paulien Couckuyt uit.

Maar of dat doel - de Spelen - dit jaar volgt, is nog altijd onduidelijk. "Iedereen heeft wel het gevoel: als ze doorgaan, dan moeten we er toch staan. We trainen elke dag goed door, meer kunnen we niet doen."

"Ik leef toe naar de Spelen. Ik heb nog niet het gevoel gehad dat er geen doel is. Elke dag stel ik mezelf een doel: een beetje beter worden. Over een maand hebben we hopelijk zekerheid. Het zal deugd doen als die onzekerheid weg is."

Als prille twintiger staat Couckuyt nog maar aan het begin van haar carrière. "Ik voel dat er nog veel marge is en dat ik elk jaar beter en beter kan worden. Ik zou het superjammer vinden mochten de Spelen worden afgelast, want ik heb er veel zin in."

"Maar ik hoop dat we mooie Spelen kunnen meemaken, dat ze niet verstoord worden door het virus. Voor veel atleten is deze voorbereiding niet ideaal en dat is jammer, want de Spelen moeten iets magisch zijn. Het moet voor iedereen een mooie ervaring blijven."

"Dit jaar of volgend jaar, we zullen er met evenveel motivatie en zin staan. Dat de Cheetahs in 2021 nog beter kunnen zijn? Wie weet. Iedereen groeit. We zullen er altijd staan."