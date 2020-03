Zelfs Amerikaanse atletiekbond wil Olympische Spelen uitstellen, maar IOC plooit niet

"Niet ten koste van gezondheid en veiligheid"

Vandaag hebben de Duitse atletiekbond, de Amerikaanse atletiekfederatie en het Braziliaans Olympisch Comité (COB) laten weten dat ze Tokio 2020 liever een jaar willen uitstellen. De Amerikaanse zwembond en de Britse altetiekfederatie denken er net hetzelfde over.

"Ons doel is atleten te laten excelleren op de Olympische Spelen, maar niet ten koste van hun gezondheid en veiligheid", schrijft CEO Max Siegel van de Amerikaanse atletiekbond in een brief.

"Wij weten dat er geen perfecte antwoorden bestaan en dat dit een hele moeilijke en complexe beslissing is, maar zo krijgen de atleten tenminste de kans om zich op de juiste manier fysiek, mentaal en emotioneel voor te bereiden op deelname aan veilige en succesvolle Spelen."