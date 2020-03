Roel Paulissen in Italië: "We mogen 5 minuutjes wandelen, fietsen niet meer"

"5 minuutjes gaan stappen mag, fietsen niet"

Corona laat niets of niemand onberoerd, maar in Italië gaat er wel heel erg slecht aan toe. Het dodental liep er intussen al hoog op, zelfs hoger dan in China. "Hier valt het voorlopig nog mee", vertelt Paulissen, die in Noord-Italië woont. "Ik woon in Zuid-Tirol en ik denk dat we hier in totaal 20 doden hebben, maar ook wij zitten in een volledige lockdown. Alles is gesloten."

"Wij wonen nu tussen de bergen in een vallei, maar in Bergamo, ook afgelegen tussen de bergen, zijn er wel heel veel doden. Ik weet ook niet hoe dat net komt. Maar zelf leef ik niet in angst. Als je zelf topsporter bent geweest, blijf je ook zo leven. Altijd de handen goed wassen als je ergens bent, bijvoorbeeld. Dat ben ik altijd blijven doen."

"Topsporters zijn dan ook altijd meer vatbaar voor ziektes. Ik herinner me nog voeger de Olympische Spelen of WK's, waar ook het personeel van de ploeg enzovoort heel hygiënisch moest werken."



Sporten (in de buitenlucht) zit er niet meer in voor Pauilssen en de rest van Italië. "Buiten sporten mag niet meer. We mogen nog eens 5 minuutjes gaan wandelen, maar met fietsen is het gedaan. Bij de wielerfederatie zeggen ze dat iedereen moet binnenblijven. Als ik bijvoorbeeld ga mountainbiken en ik val, is er geen plek meer in de ziekenhuizen om me op te vangen. Het is vooral daardoor dat ze het beslissen."