Prof Derave: "Vooral mentale voordelen van sporten zijn in deze periode belangrijk"

Want het is volgens Derave zeer belangrijk om te blijven bewegen. "Niet alleen voor je lichaam, maar zeker ook voor je geestelijke gezondheid. Dat is op dit moment zeer belangrijk. Het wordt mentaal een heel lange en heel zware periode."

Professor Wim Derave ondertekende net als vele anderen de open brief om te blijven sporten . "We willen de onduidelijkheid wegwerken, wat mag wel en wat mag niet. De prioriteit is om het virus niet verder te verspreiden dus sporters moeten zich aan de regels houden. Maar met die regels kan je creatief zijn. Mijn vrouw en kinderen gaan bijvoorbeeld touwtje springen op het terras."

"Zet je nog maar 1.000 stappen per dag? Dat is niet goed"

"Wie al een regelmatig ging sporten, moet dat vooral blijven doen. Maar je moet niet overdrijven. Ga geen extreme dingen doen, zoals een marathon lopen, want dan ga je jouw immuunsysteem verzwakken. Dat is in deze tijd zeker niet verstandig. Ik raad altijd aan om met gezond verstand te bewegen, maar nu is dat zeket nodig."

"Voor topsporters ligt dat natuurlijk een beetje anders. Zij zijn die inspanningen wel gewoon, maar ook topsporters hebben hun limieten. Die moeten zij ook respecteren. Ga niet plots gek doen en overdrijven."

Mensen die voor de coronacrisis niet erg actief waren, zouden nu toch ook een beetje moeten bewegen. "We maken ons geen illusies. We gaan niet plots iedereen uit de zetel krijgen. Maar wees waakzaam, een inactieve levensstijl kan nog erger worden in deze situatie. Doe eens een stappenteller aan. Zet je nog maar 1.000 stappen per dag? Dat is niet goed. Dat zal je lichaam niet appreciëren."

"Nog een laatste tip: wie ziek is of al een paar symptomen heeft, sport beter niet. Heb je koorts? Dan wacht je een week om weer te sporten. Gebruik gewoon je gezond verstand."