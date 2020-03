Oud-coach Usain Bolt pleit voor uitstel Spelen: "Schuif alles een jaar op"

"Belangrijkste is nu dat iedereen afstand houdt"

Dat de Spelen over ruim 4 maanden beginnen, is voor Mills vrijwel uitgesloten. "De uitbraak van het virus is wereldwijd en in sommige landen is het pas net begonnen. Ik kan me niet voorstellen dat de Spelen doorgaan. Je brengt mensen uit alle delen van de wereld dan bij elkaar." Het Internationaal Olympisch Comité lijkt vooralsnog niet van plan snel een besluit te nemen.

In afwachting daarvan blijven sporters trainen, al kan dat in de meeste landen slechts op beperkte schaal gebeuren. In Jamaica zijn inmiddels, zo meldde Mills, op last van de minister van Gezondheid sinds woensdag alle trainingsfaciliteiten afgesloten. "Het belangrijkste is nu dat iedereen afstand houdt van elkaar. Atleten is opgedragen zo veel mogelijk thuis te doen", aldus Mills.

In België kunnen sommige atleten die zich voorbereiden op de Spelen dankzij een uitzonderingsmaatregel van de overheid wel nog gebruik maken van de trainingsfaciliteiten. Zo is onder meer de Topsporthal in Gent geopend voor Nina Derwael en co en kunnen topgolfers als Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters nog steeds trainen op de Belgische courts.