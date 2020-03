Ook Juventus-aanvaller Dybala test positief op coronavirus: "Verkeer in goede gezondheid"

Eerder werd bij Juventus-teammaats Daniele Rugani en Blaise Matuidi het coronavirus vastgesteld, nu heeft ook Paulo Dybala het virus opgelopen.

Ook zijn partner testte positief. "Gelukkig verkeren we in goede gezondheid", schrijft Dybala op Instagram.

"Ik wil jullie laten weten dat we de resultaten van de tests op Covid-19 ontvangen hebben", klinkt het bij de Argentijn. "Zowel Oriana als ik testten positief, maar gelukkig verkeren we in goede gezondheid. Bedankt voor jullie berichten."