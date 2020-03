Lewis Hamilton na contact met coronapatiënten: "17 dagen later en geen symptomen"

Onlangs was er ongerustheid ontstaan omtrent de regerende wereldkampioen in de Formule 1, nadat hij in contact was gekomen met 2 personen die positief getest hadden.

Hamilton was begin maart immers in de Britse hoofdstad Londen op een event waar hij gefotografeerd werd aan de zijde van acteur Idris Elba, die het virus heeft opgelopen. Ook Sophie Trudeau, de vrouw van de Canadese premier Justin Trudeau, was daar aanwezig en testte intussen positief op het virus.

"Ik wil jullie allemaal laten weten dat ik het goed stel", zegt de zesvoudige wereldkampioen F1. "Ik weet dat jullie ongerust zijn, maar ik vertoon geen symptomen en het is intussen 17 dagen geleden dat ik op dat event was."

Een test is er bij Hamilton niet afgenomen. "Ik heb daarover met mijn arts gesproken, maar er zijn maar een beperkt aantal tests en heel wat mensen hadden die meer nodig. Vooral omdat ik geen symptomen vertoonde."

Hamilton heeft zichzelf in quarantaine geplaatst sinds vorige week de Grote Prijs van Australië werd geannuleerd nadat er een teamlid van McLaren positief had getest. Intussen zijn er al 7 GP's van de kalender gehaald, de F1 hoopt het seizoen te starten op 7 juni in Azerbeidzjan.