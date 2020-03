KV Mechelen en Michael Verrips bereiken minnelijk akkoord

De Nederlandse doelman verbrak in de zomer van vorig jaar eenzijdig zijn contract en trok naar Sheffield. KVM bevond zich toen in volle crisis door het omkoopschandaal en Verrips was destijds van oordeel dat de extrasportieve omstandigheden de verdere samenwerking onmogelijk maakten.

De arbeidsrechtbank van Mechelen kwam in het arbeidsrechtelijke geschil tussen, en ook Wereldvoetbalbond FIFA werd verzocht een klacht te behandelen. "De twee partijen zijn er nu in geslaagd om een gemeenschappelijke basis te vinden en hebben het geschil tussen hen definitief en volledig beëindigd", klinkt het in een mededeling.

"KV Mechelen en Michael Verrips zullen verder niet meer over dit onderwerp communiceren." Wat Mechelen vooral dwarszat, was dat Verrips door zijn eenzijdige contractbreuk als vrije speler naar Sheffield trok. Hierdoor liep Malinwa een transfersom mis voor de Nederlander. Naar verluidt zou het Engelse team KVM nu toch nog een bedrag overhandigen.