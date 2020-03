In tegenstelling tot hoogste klasse krijgen lagere regionen geen kampioen

"We spreken enkel over stijgers en dalers"

Eerder deze week werd al beslist dat de competities georganiseerd door Basketball Belgium en Basketbal Vlaanderen niet meer zouden worden hervat door de coronacrisis. Inmiddels zijn ook knopen doorgehakt wat betreft titels en het principe van stijgen en dalen.

Allereerst is beslist dat er dit seizoen géén kampioenen worden gekroond. "We spreken enkel over stijgers en dalers", laat Basketbal Vlaanderen weten. Daarvoor worden verschillende principes gehanteerd.

"We berekenen het gemiddeld aantal punten per wedstrijd voor elk team van de reeds gespeelde wedstrijden. Dit zijn de punten die je krijgt bij een overwinning of nederlaag, niet de gemaakte of toegelaten doelpunten", luidt het. "Dat gemiddelde wordt vermenigvuldigd met de nog te spelen wedstrijden en bijgeteld bij de reeds behaalde punten."

"Op basis van het nieuw puntentotaal van elk team wordt er een nieuwe rangschikking bepaald die geldt als eindrangschikking voor het bepalen van de stijgers en de dalers. Het gemiddeld aantal punten per wedstrijd zal ook de doorslag geven bij het vergelijken van ploegen uit verschillende reeksen, waar normaal gesproken testwedstrijden zouden gespeeld moeten worden."