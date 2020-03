Daag jezelf of je gezin uit: 6 opdrachten om thuis te proberen

Fietsen in de natuur mag, maar je kan je ook thuis amuseren met je stalen ros. In deze video leer je hoe je kan "surplacen". Je hebt er niet veel plaats voor nodig. Het kan op je terras, op je balkon of zelfs in je woonkamer.

Heb je het onder de knie? Daag jezelf uit en probeer je tijd telkens te verbeteren. Of neem het op tegen je gezinsleden.