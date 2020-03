Cancellara: Tom Boonen kan ook veel kapotmaken met een terugkeer"

"Droef dat alle koersen worden afgelast of uitgesteld"

In 2008 had Fabian Cancellara in de laatste 100 meter ruim de tijd om te genieten van zijn zege in Milaan-Sanremo. In de slotfase was hij als topfavoriet ontsnapt en niemand was in staat aan zijn wiel te geraken. Dit jaar viel er helaas helemaal niks te genieten voor wielerfans op de zaterdag van Milaan-Sanremo.

"Geen Sanremo maakte me droef", vertelde Cancellara aan Ruben Van Gucht vanuit Zwitserland. "Die wedstrijd is toch de grote opener van het seizoen. De hele situatie, met al die afgelastingen, maakt me eigenlijk droef. Niemand weet of al die koersen uitgesteld of geannuleerd zijn en ik denk dat daar nog grote discussies

over zullen ontstaan. Je ziet in het tennis dat er discussie ontstaat nu Roland Garros naar september is verplaatst."

"Of het een goed idee is de klassiekers in oktober te rijden? Renners zullen op dit moment gefrustreerd zijn, maar gezondheid komt op de eerste plaats natuurlijk. Als renner zou ik waarschijnlijk graag dan klassiekers rijden in oktober. Over 5 jaar zal niemand vragen op welke datum die of die klassieker gereden werd. Het probleem is de kalander. Er zijn zoveel economische en politieke factoren bij betrokken. Maar voor eendagswedstrijden is het misschien nog iets makkelijker."

"Wat de Tour betreft, denk ik eerst en vooral dat Parijs-Nice had moeten afgelast worden. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. De Tour is natuurlijk heel groot, voor ASO een geldmachine, plus belangrijk voor publiciteit voor teams en

renners. Ze zullen zo lang mogelijk wachten de Tour af te gelasten. Ook omdat de Ronde van Frankrijk heel belangrijk is voor Frankrijk en net als de Olympische Spelen ook iets positiefs kan zijn in deze moeilijke tijden."