Blijf sporten: vind hier een fitness schema op maat voor in huis!

We blijven het herhalen: ook tijdens de coronacrisis is het een must om te blijven bewegen. Kan je niet meer naar de fitness? Geen probleem: met deze schema's van Fitness.be ben je zoet voor de komende 5 weken. De schema's gaan van niveau 1 naar niveau 5: van makkelijk naar moeilijk.

Niveau 1

Ben je een beginnende fitnesser? Dan is dit schema iets voor jou. Er zijn 4 oefeningen met betrekking tot rompstabiliteit en 5 krachtoefeningen. Herhaal deze oefeningen 3 keer per week en hou bij op welke dagen je gesport hebt.

Niveau 2

De oefeningen duren in niveau wat langer, dat is het grootste verschil met niveau 1. Bij de krachtoefeningen wordt aangeraden om waterflesjes te gebruiken als gewichten. Probeer bovendien bij de oefening "Prone Bridge" elke sessie je record te verbeteren met 10 à 15 seconden. Herhaal alles 3 keer per week.

Niveau 3

In het derde niveau mogen de flesjes water bij de krachtoefeningen ingeruild worden voor gewichten. Heb je geen gewichten in huis? Neem dan een grotere fles water om het zwaarder te maken. Bij de oefening "Prone Bridge" is het opnieuw het doel om elke training je record aan te scherpen. Herhaal keer per week.

Niveau 4

Dit is een reeks oefeningen, die je 3 keer per week uitvoert, voor mensen die wel wat materiaal in huis hebben om te fitnessen, zoals een TRX. Check in onderstaande afbeeldingen of jij deze zware reeks tot een goed einde kan brengen.

Niveau 5