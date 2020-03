Alweer herstructurering bij Anderlecht: clubicoon Zetterberg de deur gewezen

Een zoveelste hervorming in het Astridpark: clubicoon Pär Zetterberg verlaat

Anderlecht. De Zweed werd door Marc Coucke teruggehaald onder luid applaus van de paars-witte aanhang, samen met met Frank Arnesen, maar werd afgelopen seizoen na tal van verschillende functies gedegradeerd tot assistent.

In het nieuwe organigram, met CEO Karel Van Eetvelt, adviseur Wouter Vandenhaute en Head of Sports Peter Verbeke, is er nu geen plek meer voor Zetterberg.

Niet lang geleden werd ook sportief directeur Michael Verschueren een trapje lager geplaatst. Op zijn naamkaartje staat voortaan CFO Sports.