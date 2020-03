"Mazen van het dopingnet worden groter in coronatijd, maar geen paniek"

Het coronavirus houdt momenteel alles en iedereen in zijn greep. Ook de dopingjagers in de sport. Dat kan atleten met foute gedachten misschien op ideeën brengen. "De komende weken zullen er inderdaad minder controles zijn", zegt Peter Van Eenoo.

"Er zijn geen competitiecontroles, want de competities liggen stil, en ook de controles buiten competitie zijn door de meeste organisaties op een laag pitje gezet. Panikeren moeten we wel niet. Zeker in landen waar veel gecontroleerd wordt, zoals in België, maakt het niet zoveel uit. De mazen van het net worden groter, maar we vangen de vissen wel op het einde."

Wat met landen met een minder goede reputatie? Daar kan van het moment misschien wel gebruik gemaakt worden om atleten in de schaduw met doping klaar te stomen voor het geval de Olympische Spelen zouden doorgaan.

"In China zijn de controlerende instanties ongeveer een maand gesloten geweest door de coronacrisis, maar daar zijn ze ondertussen opnieuw opgestart. Rusland gaat voorlopig door met zijn controles. Daar lijkt de coronacrisis pas aan het begin te staan."

"Eigenlijk denk ik dat deze crisis niet het grote verschil maakt. Ik vind het eerder shockerend dat voor de Spelen in Rio maar 1 op de 3 deelemende atleten werden gecontroleerd in het jaar voorafgaand aan de Spelen."