Zijn ook voetballers straks technisch werkloos? Van "geen optie" tot "afwachten"

Heel wat bedrijven sluiten tijdelijk de deuren door de strikte maatregelen rond het coronavirus. Ondertussen zitten al 500.000 werknemers technisch werkloos thuis en minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) vreest dat de teller kan oplopen tot 1 miljoen.

Ook de sportwereld ontsnapt niet aan de crisis. Voor de coaches en spelers in het basketbal werd de technische werkloosheid aangevraagd. En ook enkele voetbalclubs hebben al onderzocht of ze deze maatregel kunnen nemen. De spelers zouden dan terugvallen op een beperkte RSZ-tussenkomst. Voor de clubs zou dat financieel wat ademruimte geven, maar een populaire beslissing is het niet.

"Voor spelers en staf is dat geen optie", klinkt het bij landskampioen Genk. De spelers trainen nog en zijn dus nog aan het werk. Toch is er al over gepraat binnen de club voor alle werknemers, maar er zou nog geen beslissing gevallen zijn.

Anderlecht overweegt om de stap te nemen. "Het is nog te vroeg, maar er wordt over nagedacht", vernemen we. Paars-wit bekijkt hoeveel wedstrijden er nog gespeeld zullen worden dit seizoen, voor het een knoop doorhakt.

Ook bij Waasland-Beveren is het voorlopig "afwachten". "Als er nog langer niet wordt gespeeld, is het logisch dat die maatregel op tafel zal komen", klinkt het.

Binnen de Pro League zou druk overlegd worden en een consensus worden gezocht. Zolang de voetballers nog buiten mogen sporten, is het evenwel moeilijk om technische werkloosheid in te roepen. Een volledige lockdown kan daar wel verandering in brengen.