Wel of geen Spelen? Atleten zijn sceptisch: "Menselijkheid primeert"

Het vertrouwen van gastland Japan in een normaal verloop van de Spelen deze zomer is groot. De Japanse premier Shinzo Abe liet recent nog weten dat de Spelen “gewoon zullen plaatsvinden” en ook de voorzitter van het organisatiecomité Yoshiro Miro bleef optimistisch. “We luisteren naar de

adviezen van de WHO. We zijn goed bezig om er gezonde en veilige spelen van te maken”, klonk het.

De onzekerheid omtrent het al dan niet doorgaan van de Spelen zorgt ondertussen voor meer en meer onzekerheid bij de atleten. Hockeylegende

en 4-voudig olympisch kampioene Hayley Wickenheiser pleit ondertussen voor realisme en solidariteit onder de atleten.

“Vele atleten zijn bezorgd over hun training en of ze zelf wel gezond blijven. Maar door te blijven training brengen ze misschien wel het virus naar hun gezin. Atleten moeten meer empathie tonen en begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Menselijkheid eerst, dan de sport."