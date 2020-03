VIDEO: Fellaini opgewacht bij aankomst in China: 14 dagen in quarantaine

De Chinese voetbalcompetitie lag sinds de opkomst van het coronavirus stil. Marouane Fellaini, één van de buitenlandse sterren in de Super League, keerde daarop terug naar Europa. Nu de situatie in China gunstig ontwikkelt keerde onze landgenoot terug naar zijn club Shandong Luneng in de stad Jinan.



Bij zijn aankomst in Jinan werd Fellaini echter opgewacht door een team ingepakte medici. Zij onderwierpen Fellaini aan een snelle medische screening. Die bleek in orde te zijn, want Fellaini poseerde al snel met opgestoken duim voor de aanwezige pers.

De maatregelen in China schrijven voor dat iedereen die uit het buitenland naar China komt 14 dagen in quarantaine moet blijven. Daardoor kan Fellaini de trainingen bij zijn club nog niet hervatten. Wanneer de voetbalcompetitie zich er opnieuw op gang trekt is nog niet duidelijk.