Topsporters roepen op: "Ook thuis non-stop voor G-sport"

Ewoud Vromant, sinds kort wereldkampioen in het G-baanwielrennen, lanceerde de openbare Facebookgroep met een video-oproep. "Helaas worden we overdonderd door een nieuwe realiteit die het moeilijker maakt om te blijven sporten en bewegen", zegt Vromant.

"Engagement, ideeën en boodschappen delen"

Parantee-Psylos hoopt mensen met elkaar via de openbare groep te verbinden. "In deze tijd moeten we over de clubgrenzen heen G-sport stimuleren. Er zijn nog altijd mogelijkheden om te bewegen", verklaart directeur Jessica De Smet. "Die willen we samen met sporters, clubs en alle geïnteresseerden delen. "

"Wij reiken vanuit de G-sportfederatie ideeën aan en organiseren een alternatief voor het weggevallen georganiseerde aanbod. Tegelijk is het belangrijk dat ook G-sporters en clubs zelf een engagement nemen en hun ideeën en boodschappen met anderen delen."

Naast Vromant hebben ook G-topatlete Gitte Haenen en de 10-jarige rolstoelstunter Isaak Volders met leuke boodschappen en filmpjes de oproep gedeeld.