Tiesj Benoot: "Zullen we überhaupt nog koersen rijden dit jaar?"

"Veel liever Tour zonder publiek dan Zwift"

Niemand weet wanneer de coronacrisis voorbij zal zijn en wanneer de eerstvolgende wielerwedstrijd zal gereden worden. "Dat is heel bijzonder", zegt Tiesj Benoot.

"Ik vraag me af of of we überhaupt nog zullen koersen dit seizoen. Al probeer ik daar niet te veel mee bezig te zijn. Als ik volgende week de training hervat, dan zal dat met de gedachte zijn dat de Tour doorgaat."

En wat als de Tour op de helling komt te staan? "Als het moet, rijd ik de Tour zonder publiek. Veel liever dat dan koersen op Zwift (indoor) te moeten rijden", zegt Benoot.

"Als we moeten koersen rijden op Zwift, dan stop ik ermee. Alles waarvoor ik ben beginnen te koersen, valt weg op Zwift. In de natuur fietsen, het sociale en heroïsche... Daar blijft niets meer van over op Zwift."