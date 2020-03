Roberto Martinez: "Onze defensie te oud? Ik maak me geen zorgen"

Is het uitstellen van het EK nu een vloek of een zegen voor de Rode Duivels? Doemdenkers zullen vooral op de leeftijd van onze verdedigers wijzen. "We hebben een geweldige campagne gehad en onze defensie heeft erg goed gepresteerd", vertelde bondscoach Roberto Martinez gisteren aan Ruben Van Gucht. "Natuurlijk worden ze niet jonger. Elke speler wordt een jaartje ouder. Daar hebben we altijd rekening mee gehouden. We werken niet alleen met de jongens op het veld. Ik maak me niet te veel zorgen. De overgang en doorstroming zijn al begonnen. Ik voel dat genoeg spelers kunnen opstaan en dat genoeg spelers dit niveau kunnen aanhouden." Houdt Martinez dan geen rekening met eventuele pensioenplannen bij zijn verdedigers? "Dat hoop ik niet. Er is ook geen reden om dat te doen. Het EK was het doel, nu is dat de Nations League met mooie matchen tegen Engeland, IJsland en Denemarken." "De Duivels zijn trots om voor hun land te spelen. We zijn al een tijd nummer 1 van de wereld en de spelers willen daar graag bij zijn en geschiedenis schrijven."

De overgang en doorstroming zijn al begonnen. Ik voel dat genoeg spelers kunnen opstaan en dat genoeg spelers dit niveau kunnen aanhouden. Roberto Martinez

"We hebben al jongeren in de kern gebracht"

2020 versus 2021. Houdt Martinez rekening met een dalende curve bij zijn Duivels? "Ik heb geen glazen bol en ik weet dus niet wat er over 12 maanden zal gebeuren", glimlacht de bondscoach. "We werken nu richting juni, waar we hopelijk nog twee oefenmatchen kunnen spelen. Daarna volgt vanaf september de Nations League. Onze ambitie is om ons niveau niet te laten zakken. We blijven werken aan de ontwikkeling, maar onze standaard mogen we niet laten vallen." Moeten we lonken naar vers bloed? "We hebben de voorbije jaren al jongeren in de kern gebracht. Kijk maar naar Verschaeren, Raman, Verstraete en Cobbaut. Het pad is duidelijk. We willen jongeren kansen geven. Zo krijg je een competitief geheel. Onze strategie is niet veranderd."

"Wees niet te negatief en kijk uit naar wat volgt"

Geen EK in 2020 geeft de tegenstand ook de kans om een jaartje extra te bouwen. Is "het momentum" door de Belgische handen geglipt? "Je zou het zo kunnen bekijken", stelt Martinez. "We hadden het WK goed afgesloten en zijn sterker geworden in de kwalificatiecampagne. Was juni een goed moment? Ja, maar dit EK kun je ook moeilijk voorspellen, met landen die wel en niet thuis spelen. Dat maakt een verschil uit." "Maar we kunnen ons ook klaarstomen voor het EK in 2021. Wees niet te negatief over wat we zullen missen, maar kijk uit naar wat nog volgt. Het klopt dat we bij een groepje van zo'n 7 landen zaten die elkaar op een goeie dag allemaal konden kloppen. Als we goed spelen in de Nations League, dan blijven die kansen gelijk."