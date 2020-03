Roberto Martinez: "Ik werk alsof ik nog 100 jaar bondscoach zal zijn"

De vragensessie met Roberto Martinez:

Matchen van Mexico '86, ouders in Spanje

Ruben Van Gucht strikte vanmiddag in onze Facebook Live Roberto Martinez, die momenteel in Groot-Brittannië zit. Zijn echtgenote heeft de Schotse nationaliteit en het gezin van de bondscoach wilde dicht bij de familie zijn.

Voetbaldier Martinez moet het dus een tijdje zonder zijn passie zien te rooien. "Ja, dat is vreemd, maar dat geldt voor iedereen", vertelde de bondscoach.

"Dit is een echte stop, een pauze. We leven met een snelheid van 100 km/u en nu heb je geen andere optie. We moeten verantwoordelijk zijn tegenover deze onzichtbare vijand."

Geen live voetbal dus voor Martinez, die deze onderbreking aangrijpt om matchen van de nationale ploeg uit het verleden te bestuderen. "Dat is leuk. Ik kijk naar oude interlands en toernooien en ook naar de matchen van Mexico '86. Je kunt die wedstrijden als het ware herbeleven."

Maar Martinez kijkt ook voortdurend naar wat er in Spanje gebeurt. Het vaderland van de bondscoach lijkt Italië helaas bij te benen in het gevecht tegen het coronavirus. "Dat baart me wel zorgen, ja."

"Mijn ouders zijn zeventigers. Als iemand anders dit virus niet serieus neemt, dan kunnen je geliefden hier aan bezwijken en kun je hen sneller verliezen dan het geval zou moeten zijn. Maar mijn ouders zijn zeer gedisciplineerd en zonderen zich nu al een tijdje af. Ze hebben een manier gevonden om met ons te communiceren en ze blijven actief."