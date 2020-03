Olympische vlam komt aan in Japan, inwoners houden afstand tijdens doortocht

Vanmorgen vroeg landde de olympische vlam op de vliegbasis van Matsushima. Dat is in het noordoosten van Japan. De regio is speciaal gekozen om de wederopbouw te symboliseren van de gebieden die verwoest zijn door de gigantische tsunami van 11 maart 2011, gevolgd door het kernongeval in Fukushima.

Normaal gezien gaat de landing gepaard met feestelijkheden, maar die werden door de huidige gezondheidscrisis serieus ingeperkt.

De Japanse overheid heeft zijn inwoners ook gevraagd om tijdens de doortocht van de olympische vlam afstand te houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Olympische Spelen gaan normaal van start op 24 juli. Maar de epidemie zaait twijfel over de organisatie van het mondiale sportevenement.