Lukaku schenkt 100.000 euro aan zwaar getroffen Milanees ziekenhuis

Noord-Italië is op dit moment de regio die wereldwijd het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Lukaku, die sinds afgelopen zomer in Milaan voetbalt en zelf al anderhalve week in quarantaine zit, voelt zich dan ook geroepen om zijn steentje bij te dragen.

"In deze moeilijke tijden moeten we verenigd zijn en thuis blijven", verklaart onze nationale topscorer. "Italië is een ongelooflijk land dat zoveel goede dingen heeft gedaan voor mij en mijn familie."

"Daarom wil ik dit land helpen door 100.000 euro te schenken aan het San Raffaele-ziekenhuis. Het zou fantastisch zijn als ook jullie de mensen en de ziekenhuizen zouden kunnen steunen. Laten we verenigd blijven. Veel sterkte aan iedereen", besluit hij.

Inter Milaan verwijst in de tweet met Lukaku's videoboodschap naar een crowdfundingcampagne op Facebook om het Luigi Sacco-ziekenhuis financieel te steunen. In het universitaire ziekenhuis in Milaan wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19.